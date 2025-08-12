Ford invertirá 2 mmdd en planta de Kentucky

Louisville, Kentucky.- Ford Motor Co. invertirá casi 2.000 millones de dólares en la reconversión de una fábrica en Kentucky para producir vehículos eléctricos que, según dice, serán más grandes, más rentables de construir y superarán a los modelos rivales.

El principal ejecutivo del fabricante de automóviles dio a conocer la nueva estrategia de vehículos eléctricos el lunes en la Planta de Ensamblaje de Ford en Louisville, que, después de producir vehículos a gasolina durante 70 años, se convertirá para fabricar vehículos eléctricos.

“Adoptamos un enfoque radical para resolver un problema muy difícil: crear vehículos grandes que sean innovadores en todos los aspectos que importan: diseño, tecnología, rendimiento, espacio y costo de propiedad, y hacerlo con trabajadores estadounidenses”, declaró Jim Farley, CEO de Ford, en un comunicado de prensa.

El primer vehículo eléctrico que saldrá de la renovada línea de ensamblaje de Louisville será una camioneta eléctrica de tamaño mediano y cuatro puertas en 2027 para los mercados nacionales e internacionales, indicó la compañía el lunes.

Las nuevas camionetas eléctricas serán impulsadas por baterías de menor costo fabricadas en una planta de Ford en Michigan. El fabricante de automóviles de Detroit anunció previamente una inversión de 3.000 millones de dólares para construir la fábrica de baterías.