Aumenta precio de diésel en EU

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Chicago, Ills.- El precio del diésel en Estados Unidos batió un nuevo récord el viernes al superar los 6 dólares por galón (3.78 litros) en promedio, mientras la guerra de Washington con Irán altera el flujo mundial de combustible.

El promedio nacional de casi 6.06 dólares supone un aumento con respecto a los 5.85 dólares de la semana pasada y los casi 3.71 dólares de esta misma época del año pasado.

El incremento del precio del combustible implica un transporte más caro para una larga lista de productos. Esto se debe a que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto. Y algunas empresas ya han trasladado el alza en los costos a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y en paquetes por correo.

Los compradores pueden sentir cada vez más el impacto en su bolsillo, especialmente en los pasillos de comestibles. Los alimentos perecederos, como la carne y los productos agrícolas, se ven especialmente afectados porque deben transportarse y reabastecerse con frecuencia, o pueden cosecharse con maquinaria agrícola que utiliza este combustible.

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Puede pasar un tiempo antes de que estos costos se reflejen en los precios finales. Pero no parece que el alza del diésel vaya a remitir.

Los precios del diésel y de la gasolina regular en las gasolinas, que el viernes alcanzaron un promedio de casi 4.30 dólares en Estados Unidos, siguen de cerca los del crudo. Y el petróleo ha retomado su alza recientemente. Esta semana, el Brent —el referente internacional— y el crudo de Estados Unidos superaron los 100 dólares por barril por primera vez en meses, mientras los combates entre Washington y Teherán volvieron a intensificarse.

Los precios del diésel en Estados Unidos ahora son más de un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero, cuando el promedio nacional se situaba en alrededor de 3,76 dólares por galón, según AAA. Los precios subieron rápidamente a medida que el costo del crudo —el principal ingrediente de combustibles refinados como el diésel y la gasolina— se disparó en medio de complicaciones en la cadena de suministro en todo Oriente Medio, en particular, con la interrupción de la mayor parte del tráfico de petroleros en el estrecho estratégico de Ormuz.