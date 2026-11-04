Aumentan en EU ofertas de empleo en septiembre

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WASHINGTON.- Los trabajadores en Estados Unidos incrementaron sus ofertas de empleo en septiembre en un posible indicio de que el crecimiento económico está estimulando las contrataciones. Sin embargo, los recomendados se dirigen a las urnas el martes con un ánimo mayormente sombrío ante una economía afectada por precios altos.

Las vacantes de empleo en Estados Unidos subieron a 7,5 millones desde una cifra revisada de 7,19 millones en agosto, informó el Departamento de Trabajo el martes. Es la mayor cantidad de vacantes desde mayo y un aumento frente a un mínimo reciente de 6,9 millones en marzo.

Una encuesta del departamento sobre vacantes y rotación laboral también mostró que la contratación bruta —las incorporaciones antes de restablecer a quienes renunciaron o perdieron su empleo— aumentó y los despidos disminuyeron en septiembre.

Los incrementos son una señal buscadora de que la contratación podría mejorar, pero la tendencia podría continuar durante varios meses para sugerir una mejora real. La contratación ha sido lenta durante casi tres años, aunque los despidos también se han mantenido en niveles históricamente bajos.

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La situación laboral estadounidense ahora es una en que quienes tienen empleo disfrutan de una relativa seguridad laboral, pero para los que no tienen, la búsqueda es difícil.

Aun así, el número de vacantes de empleo ahora supera el número de desempleados, un cambio drástico frente a hace un año, cuando había más personas sin trabajo que empleos disponibles.

"Es una señal de alarma que, pese a todos los vientos en contra con los altos precios del diésel y la gasolina las empresas están aumentando contrataciones".