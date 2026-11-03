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¿Cómo agregar tu tarjeta a tu Wallet para pagar con tu celular?

Apple y Google amplían funciones de Wallet para incluir entradas, tarjetas de transporte y más.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 04:35 p.m.
A
¿Cómo agregar tu tarjeta a tu Wallet para pagar con tu celular?
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       Hoy en día, ya no es necesario llevar tus tarjetas físicas a todos lados para realizar compras, pues gracias a los avances tecnológicos ahora es posible vincularlas a una billetera digital, también conocida como Wallet.


      Dicha herramienta se encuentra disponible en iOS y Android, sólo tienes que configurarla para empezar a hacer pagos por medio del sistema contactless. Hoy en Techbit te explicamos el proceso.

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      ¿Cómo agregar tarjetas a la Wallet de tu celular?
      Para comenzar a realizar pagos sin contacto, primero es necesario vincular una tarjeta de crédito o débito con la app correspondiente de tu celular.
      Y el procedimiento para cada sistema operativo es así:
      En iPhone
      Abre la aplicación "Wallet"
      Pulsa el ícono "+"
      Selecciona el tipo de tarjeta que deseas agregar (crédito o débito)
      Presiona "Continuar"
      Para realizar el registro, puedes acercar el iPhone al reverso de la tarjeta o introducir la información de manera manual
      Posteriormente, acepta los términos y condiciones
      Y al final, realiza la verificación de la tarjeta desde la app del banco
      En Android
      Abre la aplicación "Billetera"
      Oprime el ícono "+"
      Selecciona "Tarjeta de pago"
      Pulsa "Nueva tarjeta de crédito o débito"
      En seguida se habilitará la cámara para escanear la tarjeta. También puedes ingresar los datos manualmente
      Verifica la información y agrega los datos que hagan falta
      Selecciona "Guardar y continuar"
      Acepta los términos y condiciones
      Realiza la verificación de la tarjeta desde la app del banco
      ¡Listo! Para realizar pagos en iPhone sólo debes pulsar 2 veces el botón de bloqueo y acercarlo a la terminal.
      Mientras que en Android, necesitas ingresar a la aplicación Billetera, seleccionar la tarjeta con la que vas a pagar y acercarla al lector.
      ¿Qué más puedes agregar a tu Wallet?
      Tu aplicación Wallet también te ofrece la posibilidad de agregar otros documentos y pases, lo que permite acceder a ellos en cuestión de segundos.
      De acuerdo con Apple y Google, más allá de tus tarjetas bancarias, puede guardar:
      Boletos de conciertos o parques de atracciones
      Pases de abordar
      Tarjetas de transporte
      Entradas digitales para deportes y otros eventos
      Llaves digitales de hoteles y de autos
      Tarjetas de regalo y de fidelización
      ¡Ya lo sabes! La billetera digital no sólo es ideal para quienes buscan realizar pagos, sino que es útil para viajar, asistir a eventos y mucho más.

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