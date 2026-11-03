¿Cómo agregar tu tarjeta a tu Wallet para pagar con tu celular?
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Hoy en día, ya no es necesario llevar tus tarjetas físicas a todos lados para realizar compras, pues gracias a los avances tecnológicos ahora es posible vincularlas a una billetera digital, también conocida como Wallet.
Dicha herramienta se encuentra disponible en iOS y Android, sólo tienes que configurarla para empezar a hacer pagos por medio del sistema contactless. Hoy en Techbit te explicamos el proceso.
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¿Cómo agregar tarjetas a la Wallet de tu celular?
Para comenzar a realizar pagos sin contacto, primero es necesario vincular una tarjeta de crédito o débito con la app correspondiente de tu celular.
Y el procedimiento para cada sistema operativo es así:
En iPhone
Abre la aplicación "Wallet"
Pulsa el ícono "+"
Selecciona el tipo de tarjeta que deseas agregar (crédito o débito)
Presiona "Continuar"
Para realizar el registro, puedes acercar el iPhone al reverso de la tarjeta o introducir la información de manera manual
Posteriormente, acepta los términos y condiciones
Y al final, realiza la verificación de la tarjeta desde la app del banco
En Android
Abre la aplicación "Billetera"
Oprime el ícono "+"
Selecciona "Tarjeta de pago"
Pulsa "Nueva tarjeta de crédito o débito"
En seguida se habilitará la cámara para escanear la tarjeta. También puedes ingresar los datos manualmente
Verifica la información y agrega los datos que hagan falta
Selecciona "Guardar y continuar"
Acepta los términos y condiciones
Realiza la verificación de la tarjeta desde la app del banco
¡Listo! Para realizar pagos en iPhone sólo debes pulsar 2 veces el botón de bloqueo y acercarlo a la terminal.
Mientras que en Android, necesitas ingresar a la aplicación Billetera, seleccionar la tarjeta con la que vas a pagar y acercarla al lector.
¿Qué más puedes agregar a tu Wallet?
Tu aplicación Wallet también te ofrece la posibilidad de agregar otros documentos y pases, lo que permite acceder a ellos en cuestión de segundos.
De acuerdo con Apple y Google, más allá de tus tarjetas bancarias, puede guardar:
Boletos de conciertos o parques de atracciones
Pases de abordar
Tarjetas de transporte
Entradas digitales para deportes y otros eventos
Llaves digitales de hoteles y de autos
Tarjetas de regalo y de fidelización
¡Ya lo sabes! La billetera digital no sólo es ideal para quienes buscan realizar pagos, sino que es útil para viajar, asistir a eventos y mucho más.
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