¿Cómo agregar tu tarjeta a tu Wallet para pagar con tu celular?

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Hoy en día, ya no es necesario llevar tus tarjetas físicas a todos lados para realizar compras, pues gracias a los avances tecnológicos ahora es posible vincularlas a una billetera digital, también conocida como Wallet.

Dicha herramienta se encuentra disponible en iOS y Android, sólo tienes que configurarla para empezar a hacer pagos por medio del sistema contactless. Hoy en Techbit te explicamos el proceso.

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¿Cómo agregar tarjetas a la Wallet de tu celular?Para comenzar a realizar pagos sin contacto, primero es necesario vincular una tarjeta de crédito o débito con la app correspondiente de tu celular.Y el procedimiento para cada sistema operativo es así:En iPhoneAbre la aplicación "Wallet"Pulsa el ícono "+"Selecciona el tipo de tarjeta que deseas agregar (crédito o débito)Presiona "Continuar"Para realizar el registro, puedes acercar el iPhone al reverso de la tarjeta o introducir la información de manera manualPosteriormente, acepta los términos y condicionesY al final, realiza la verificación de la tarjeta desde la app del bancoEn AndroidAbre la aplicación "Billetera"Oprime el ícono "+"Selecciona "Tarjeta de pago"Pulsa "Nueva tarjeta de crédito o débito"En seguida se habilitará la cámara para escanear la tarjeta. También puedes ingresar los datos manualmenteVerifica la información y agrega los datos que hagan faltaSelecciona "Guardar y continuar"Acepta los términos y condicionesRealiza la verificación de la tarjeta desde la app del banco¡Listo! Para realizar pagos en iPhone sólo debes pulsar 2 veces el botón de bloqueo y acercarlo a la terminal.Mientras que en Android, necesitas ingresar a la aplicación Billetera, seleccionar la tarjeta con la que vas a pagar y acercarla al lector.¿Qué más puedes agregar a tu Wallet?Tu aplicación Wallet también te ofrece la posibilidad de agregar otros documentos y pases, lo que permite acceder a ellos en cuestión de segundos.De acuerdo con Apple y Google, más allá de tus tarjetas bancarias, puede guardar:Boletos de conciertos o parques de atraccionesPases de abordarTarjetas de transporteEntradas digitales para deportes y otros eventosLlaves digitales de hoteles y de autosTarjetas de regalo y de fidelización¡Ya lo sabes! La billetera digital no sólo es ideal para quienes buscan realizar pagos, sino que es útil para viajar, asistir a eventos y mucho más.