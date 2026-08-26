Baja en petroprecios impulsa mercados

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Nueva York.- Los precios del petróleo volvieron a bajar el martes, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones en el mercado de bonos ya sustentar las cotizaciones bursátiles.

Al cierre, el S&P 500 subió 24.42 puntos para quedar en 7,677.28. El Dow sumó 160.24 unidades hasta ubicarse en 53,577.40, y el Nasdaq avanzó 171.11 puntos y cerró en 26,151.30.

Algunos de los movimientos más fuertes se registraron en el mercado de petróleo, donde el precio del barril de crudo Brent cayó 3,6% hasta 87,27 dólares, en su segunda baja tras 13 alzas en 14 días. La caída se produjo pese a que las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecían intensificarse después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas sanciones para perjudicar aún más la economía iraní.

La caída en los precios del petróleo contuvo las preocupaciones por una inflación elevada, que había contribuido a impulsar alza los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda en los últimos meses. Los rendimientos habían subido tanto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la semana pasada una medida sorpresiva para aumentar sus recompras de bonos del Tesoro de más largo plazo.

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este martes un 0,79 %, para ligar cinco sesiones al alza e impulsar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a las 66.293,07 unidades, en una sesión con cierres positivos en la mayoría de los mercados.

El peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 16,94 unidades por billete verde, luego de apuntarse 16,96 en la jornada anterior.