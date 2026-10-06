Baja precio del crudo mexicano

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Ciudad de México.- El barril de petróleo mexicano se exportó en 92.16 dólares por barril este lunes, dio a conocer Pemex.

Cayó de la mano del hidrocarburo estadounidense, conocido como WTI, que se abarató 1.8% y acabó este lunes sobre 89.43 dólares, por debajo de la mezcla mexicana.

El petróleo del Mar del Norte, el llamado Brent, terminó en 100.32 unidades, 1.9% menos que el viernes.

Analistas de Actinver indicaron que los petroprecios bajaron después del acuerdo de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, el llamado Grupo de los Siete, para liberar coordinadamente hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo de sus reservas estratégicas.

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El hidrocarburo nacional acumula un repunte de 71.9% o 38.54 dólares desde que arrancó 2026, de acuerdo con los registros de Banxico.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,69 %, ligó dos sesiones con cierre positivo y con ello impulsó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a las 64.975,08 unidades, en una jornada de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,38 % frente al dólar al pasar de 18,16 a 18,09 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró este lunes con ganancias y el índice Nasdaq marcó un nuevo récord, impulsado por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq subió un 1,05 %, hasta 27.477 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,66 %, hasta 7.773 y el Dow Jones repuntó un 0,18 %, hasta 51.267.