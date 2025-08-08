Banxico empuja a la Bolsa Mexicana

Ciudad de México.- El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión del jueves con una ganancia de 1.94%, debido a la expectativa de que el Banco de México (Banxico) seguirá con sus recortes al cierre del año, y con ello hiló tres sesiones al alza.

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.63 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.12% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 19.07 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex.

Wall Street cerró mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,51 %, lastrado por la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 43.968 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,08 %, hasta 6.340 unidades y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,35 %, hasta 21.242 enteros.

Tras la medianoche en Washington DC, entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.