Banxico empuja a la Bolsa Mexicana

Por El Universal

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Banxico empuja a la Bolsa Mexicana

Ciudad de México.- El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión del jueves con una ganancia de 1.94%, debido a la expectativa de que el Banco de México (Banxico) seguirá con sus recortes al cierre del año, y con ello hiló tres sesiones al alza. 

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.63 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.12% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 19.07 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex.

Wall Street cerró mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,51 %, lastrado por la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 43.968 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,08 %, hasta 6.340 unidades y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,35 %, hasta 21.242 enteros.

Tras la medianoche en Washington DC, entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Banxico empuja a la Bolsa Mexicana

SLP

El Universal

Baja sector de autopartes

SLP

El Universal

Aranceles de Estados Unidos ya impactan en la industria

Banxico disminuye la tasa en25 puntos

SLP

El Universal

El banco central modera la velocidad de los recortes a su tasa, que quedó en 7.75%

UNTyPP rechaza recorte de más de tres mil plazas de confianza en Pemex

SLP

El Universal

SLP

El Universal

El Plan Estratégico de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035 enfrenta críticas por parte de la UNTyPP debido a las medidas que afectan al personal técnico y profesionista.