Banxico prevé más inflación este año

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Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) elevó sus pronósticos de inflación, aunque se mantuvo el periodo de convergencia de la tasa general a la meta de 3% entre abril y junio del próximo año.

Tal y como se esperaba, la autoridad mantuvo su tasa de interés en 6.50%, luego de dos recortes consecutivos de 25 puntos base.

La última vez que el banco central no movía la tasa que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado fue en febrero pasado en la primera reunión de política monetaria de 2026.

El instituto dio a conocer en el anuncio de política monetaria que la decisión fue por unanimidad, algo que no ocurría desde febrero pasado.

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Analistas coincidieron en que, de acuerdo con la guía prospectiva, no hubo ningún mensaje que haga pensar en un cambio de rumbo para mantener la tasa actual, que es similar al que se tenía en marzo de 2022, cuando los bancos centrales en el mundo enfrentaban efectos inflacionarios por cuellos de botella en las cadenas de suministro debido a la pandemia.

Para no hacer ajustes a la tasa, se evaluó el panorama inflacionario, los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado.

Al mismo tiempo, Banxico ratificó la expectativa de inflación general sobre 3.5% al cierre de este año y 3% al finalizar 2027.

Sin embargo, la proyección de la subyacente se elevó de 4.1% a 4.2% para el segundo trimestre, de 3.7% a 3.8% en el tercer periodo y de 3.4% a 3.5% en el cuarto.

Advirtió que los pronósticos están sujetos a diversos riesgos. Entre ellos, señaló las posibilidades de disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de conflictos geopolíticos.

A la baja, los riesgos que ve posibles es una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos, así como un bajo traspaso de aumentos en los costos o pocas presiones por la fortaleza de la moneda nacional que registra desde el año pasado.

La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos también mantuvo su principal tasa de interés entre 3.50% y 3.75%. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un alza a fin de año.