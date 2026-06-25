Gobierno invierte 750 mil mdp para trenes

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que todos los proyectos de trenes en México implican una inversión de 750 mil millones de pesos. Estos incluyen al Tren Maya de carga, mejoras en el Tren Interoceánico, así como la construcción de los tramos Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, y Saltillo-Monterrey.

Detalles confirmados sobre inversión y proyectos ferroviarios

"Y terminar el Interoceánico hasta la refinería Dos Bocas y hasta Ciudad Hidalgo. Y los trenes que el día de hoy presentamos y algunos otros proyectos que ojalá nos podamos presentar muy pronto. Pero tienen un presupuesto de 750 mil millones de pesos, y está revisado... en fin, se hacen todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios", señaló.

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, presentó avances en la construcción de trenes de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

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Proyecto del Tren Ligero en Estado de México y su desarrollo

Respecto al Tren Ligero que llegará al Estado de México, indicó que es un proyecto de la entidad y pronto se brindará información sobre la nueva ruta.

"Es un proyecto del Estado de México, sí me gustaría aclararlo y la ejecución, tanto financiera del Estado de México, de hacer un Tren Ligero de Texcoco a La Paz. Para eso están considerando y están haciendo de sus trabajos, usar el derecho de vía existente de una de las vías de carga que da un servicio local de industria muy pequeñito y que de hecho está interrumpido parte del trayecto de la vía", señaló.

En ese sentido, reiteró que el proyecto está a cargo del gobierno de Delfina Gómez a través de la Secretaría de Movilidad. El lunes pasado se anunciaron 12 proyectos en la materia, los cuales incluyen el Tren Ligero Texcoco-La Paz, el cual contará con una extensión de 21 kilómetros, 10 estaciones, dos terminales, una flota inicial de 12 trenes y una proyección de 127 mil usuarios a beneficiar de La Paz, Chicoloapan y Texcoco.

"Entonces, es ahí donde ellos están planteando ese proyecto y estoy seguro que informarán pronto realmente en qué paso van para poder hacer su ejecución", señaló esta mañana el funcionario.