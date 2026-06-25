Banxico mantiene tasa de interés en 6.50%
La inflación general anual se ubicó por segunda vez consecutiva bajo 4%, con caída en precios agropecuarios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tal y como se esperaba, el Banco de México (Banxico) mantuvo por decisión unánime su tasa de interés en 6.50%, luego de dos recortes consecutivos de 25 puntos base.
La última vez que el banco central movió la tasa que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado fue en febrero pasado, durante la primera reunión de política monetaria del 2026.
El nivel de la tasa que se espera siga así por un tiempo indefinido es similar al que se tenía en marzo de 2022, cuando los bancos centrales en el mundo enfrentaban los efectos inflacionarios por los cuellos de botella en las cadenas de suministro derivados de la pandemia.
La decisión de política monetaria se da en momentos en que la inflación se desaceleró a 3.55% en la primera quincena de junio gracias a la caída de 5.24% en los precios de productos agropecuarios, en especial del jitomate con casi 24%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pero con un repunte en la inflación de servicios, en especial de los turísticos relacionados con el Mundial de Fútbol.
Con ello, la inflación general anual se colocó por segunda vez consecutiva por debajo del 4%, es decir, dentro de la parte alta del rango de variabilidad de Banxico para mantener a raya a la inflación y proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, ya que su meta es del 3%.
La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tampoco modificó sus tipos de interés al considerar el mismo nivel objetivo que se mueve entre 3.50% y 3.75%.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un aumento en su tasa de interés este año.
no te pierdas estas noticias
Banxico mantiene tasa de interés en 6.50%
El Universal
La inflación general anual se ubicó por segunda vez consecutiva bajo 4%, con caída en precios agropecuarios
Apple sube precios de dispositivos en EU por escasez de chips
El Universal
La demanda de memoria para centros de datos de inteligencia artificial impulsa el aumento de costos
Gobierno invierte 750 mil mdp para trenes
El Universal
La Agencia de Trenes presentó avances en la construcción de los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.