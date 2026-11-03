Mark Walter analiza venta de participación en Cadillac F1

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El equipo de Cadillac en Fórmula Uno podría tomar un nuevo destino, pues se reporta que Mark Walter, propietario de la escudería, estaría analizando la venta de su participación, según el portal Sportico.

Mark Walter y la posible venta de Cadillac F1

Walter, quien también es dueño de los Dodgers de Los Ángeles, maneja la escudería estadounidense a través de TWG Global, y de acuerdo con los reportes, estaría buscando una venta de casi 3 mil millones de dólares y se habla de siete posibles interesados en hacer la compra.

Hace un par de semanas, TWG Global lanzó un comunicado que desmintió una posible venta del equipo debutante en la F1. Para poder ingresar a la categoría reina, tuvieron que desembolsar 450 millones de dólares y también hicieron una inversión inicial por encima de mil millones de dólares.

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Investigaciones federales y movimientos financieros de Mark Walter

Esta noticia genera cierta especulación alrededor de "Checo" Pérez, pues hace unos días se anunció su renovación con el equipo hasta 2029 y un supuesto sueldo de 100 millones de dólares contando los bonos por desempeño.

¿Por qué Mark Walter vendería su participación en Cadillac? El magnate estadounidense enfrenta dos investigaciones federales, una por parte de la Fiscalía Federal en Manhattan y otra de la Comisión de Bolsa y Valores. Desde el año pasado, Walter ha estado en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en préstamos realizados entre empresas de su propiedad.

A pocos días de anunciarse las investigaciones en su contra, Mark Walter decidió vender a Los Lakers de Los Ángeles a Josh Kushner y a Bob Iger. Esta operación rondó los 12,500 millones de dólares.

Posteriormente, vendió las acciones que tenía en el Chelsea FC, equipo de la Liga Premier de Inglaterra. Asimismo, se ha reportado su interés por desprenderse del equipo de Los Angeles Spark de la WNBA.

Eso sí, Mark Walter ha dejado en claro que no venderá a los Dodgers de Los Angeles.