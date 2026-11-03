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México concluye proceso de evaluación del GAFI

La SHCP resaltó los esfuerzos nacionales para fortalecer el sistema antilavado.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 08:06 a.m.
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México concluye proceso de evaluación del GAFI
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

      Proceso de evaluación y resultados preliminares

      Si bien la calificación final se dará a conocer hasta el próximo 17 diciembre, no está incluido en la lista de reprobados en materia antilavado.

      De acuerdo con la más reciente evaluación del GAFI al 30 de octubre de 2026, la "lista negra" la integran tres países: Corea, Irán y Myanmar.

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      En tanto que en la "lista gris" hay 18 países entre los cuales se encuentran Angola, Bolivia, Bosnia, Camerún, Costa de Marfil, Irak, Kuwait, Líbano, Mónaco y Venezuela entre otros.

      Supervisión y compromiso en la lista gris

      En esta última, las jurisdicciones son sometidas a una supervisión reforzada, pero tienen interés colaboran activamente con el GAFI para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

      Cuando el GAFI somete a una jurisdicción a una vigilancia de ese tipo, significa que el país tiene el firme compromiso de resolver con prontitud las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados y está sujeto a una mayor supervisión; esta lista se conoce a menudo como la "lista gris".

      Sobre el caso de México, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero nacional.

      En un comunicado, la dependencia aseguró que nuestro país implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al país.

      Mencionó que se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI.

      Cabe recordar que las evaluaciones mutuas del GAFI son informes exhaustivos sobre cada país que analizan la implementación y la eficacia de las medidas para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación.

      La parte más importante de una evaluación mutua es la calificación de la eficacia de un país, ya que puede tener todo un andamiaje legal para combatir el lavado de dinero, pero pocos o niños resultados.

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