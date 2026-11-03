Madres buscadoras van a fosas comunes

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Madres buscadoras llegaron este lunes al panteón municipal San Rafael, en Ciudad Juárez, para pedir por los cientos de desaparecidos que permanecen sin identificar en la fosa común de este recinto.

Las mujeres colocaron cruces blancas con mensajes como "Queremos respuestas", "Tu ausencia no es olvido", "¿Fosa digna?".

Se trata del programa "Identificar también es buscar", que fue convocada por madres y familiares de desaparecidos; acción que fue acompañada por Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez.

Favia Lucero, encargada de comunicación del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, explicó a EL UNIVERSAL que esta acción busca visibilizar a todas las personas que están sepultadas en la fosa común de ese panteón y que están sin identificar.

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Explicó que existen al menos 3 mil cuerpos sin identificación en la fosa común de ese camposanto.

Unas 20 madres buscadoras participaron en este acto, que inició con una misa que se ofició en la entrada del panteón, durante la cual se dio la bendición a las cruces y a las madres.

Después, las buscadoras se fueron caminando hacia la fosa común, en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros dentro del panteón.

Al llegar a la fosa, colocaron las cruces, flores y velas, esto como en un sentido de visibilizar a todas estas personas que están sin identificar, pero también unidas en una voz de exigencia.

"La exigencia del día de hoy es que las autoridades realicen todas las actividades correspondientes para que se pueda identificar a las personas que están en esta fosa común. Tenemos entendido que hay más de tres mil personas en la fosa y la gran mayoría están sin identificar", comentó la vocera del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

De acuerdo con lo que se explicó, los más de 3 mil cuerpos no identificados estarían en la fosa común desde 2008 y podrían representar una esperanza para miles de familias de esta ciudad, que a diario buscan a sus seres queridos.

Fueron las mismas madres quienes colocaron las cruces y después se retiraron del panteón.

Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en Ciudad Juárez ha informado que los cuerpos sepultados en la fosa común permanecieron meses o años sin identificar en Semefo. Algunos fallecieron por enfermedades y otros en hechos violentos.

Aseguran que de cada uno se cuenta con los datos que pueden servir para su identificación, como lo son tatuajes, ropa, cicatrices.

Sin embargo, no hay colaboración en conjunto con los colectivos para llegar cotejar información e identificar a las víctimas.

También en Torreón

En Torreón, Coahuila, miembros del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, llevaron flores a las fosas comunes del panteón municipal 1.

María de la Luz López Castruita, madre buscadora y representante del colectivo, dijo que acudir a las fosas comunes significa mucho para ellas y por eso les llevan una flor y ofrecer una oración.

"Al parecer están olvidadas, pero trabajamos para recuperarlos. Están los restos, aunque sabemos que están en calidad de desconocidos. Tenemos la esperanza de que sea uno de los que buscamos y si no es así sabemos que los están buscando sus familiares", expresó.