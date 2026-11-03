Netflix Corea celebra 10 años con festival y anuncios en Seúl

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Netflix Corea celebró su 10º aniversario en el Oil Tank Culture Park de Seúl, con la asistencia de 10 mil personas y la participación de 3.58 millones de fans en línea.

Netflix Corea 10º aniversario y festival Netflix Janchi

Un total de 55 estrellas de k-dramas, reality shows y programas de variedades fueron los anfitriones del Netflix Janchi (festival), con el que la plataforma de streaming celebró el éxito global de las producciones coreanas.

Desfilaron rostros que han sido vistos en pantallas de todo el mundo como Rain, Car, the Garden, Kyuhyun, de Super Junior o Lee Jung Jae, Lee Byung Hun y Park Hae Soo, de "El juego del calamar".

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De "D.P.: El cazadesertores" se presentaron Koo Kyo Hwan y Jung Hae In, quien aprovechó para manifestar su deseo de grabar la tercera temporada de esa serie.

Anuncios de nuevas producciones y próximos estrenos

A través del panel What"s Next, Netflix anunció sus esperadas producciones. Entre ellas, destaca la segunda temporada de "Estamos muertos", una de las series de zombis más exitosas, fue confirmada con la presencia del elenco conformado por Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Lomon y Cho Yi Hyun.

El 11 de diciembre se estrenará "Tantara", considerado el k-drama más ambicioso de Netflix, protagonizado por Gong Yoo y Song Hye Kyo. Byeon Woo Seok, de "La corona perfecta" y "Lovely Runner", subió al escenario para anunciar su protagónico en la adaptación de un webcómic: "Pronto los saludaré como Sung Jin Woo en la versión de "Solo Leveling" de Netflix".

Los actores Lee Do Hyun y Shin Si A revelaron que en 2027 se estrenará "Grand Galaxy Hotel", k-drama de los creadores de "Hotel del Luna".

En la icónica foto del 10º aniversario aparece Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, junto con otros directivos regionales y talentos como Deok Juk, de "Culinary Class Wars", y Ahn Hyo Seop, de la sensacional "Las guerreras k-pop".

Puedes ver el Netflix Janchi completo a través del canal de YouTube de Netflix Corea.

El dato

Cerca del 80% de los suscriptores de Netflix de todo el mundo ha visto contenidos coreanos.