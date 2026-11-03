Karol G llega a México para gira Viajando por el Mundo Tropitour
Karol G expresó su emoción por regresar a Latinoamérica tras casi tres años de ausencia.
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Karol G aterrizó en México la tarde del lunes con un voluminoso abrigo blanco, pantalón de mezclilla desgarrados, lentes de sol y una sonrisa.
Karol G llega a México para iniciar su gira
La colombiana arribó a un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca y saludó a las cámaras que esperaban su llegada, aunque su encuentro con los reporteros fue breve.
"Estoy muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos a Latinoamérica y mi corazón se quiere salir", expresó la intérprete de "Tusa".
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Cambios y evolución en la gira Viajando por el Mundo Tropitour
Karol G ofrecerá seis conciertos en México como parte de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", en la que da rienda suelta a la rebelde "Bichota".
Sobre las modificaciones que tendrá su espectáculo para esta nueva etapa de la gira mundial, que contempla visitar 20 países, la cantante prefirió no profundizar en detalles.
"Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta", afirmó.
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