BMV acumula caída semanal de 1.45%

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0.28% y cerró la semana con una pérdida acumulada del 1.45%, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 63,924.77 unidades.

El IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 1.45%, ligando tres semanas a la baja y siendo la mayor caída desde la segunda semana de agosto cuando registró una caída del 3.8%.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Televisa (-10.45%), GCC (-4.71%), Gruma (-3.95%), Walmex (-3.56%) y Orbia Advance (-3.46%).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.17% frente al dólar, al pasar de 17 a 16.97 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

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Wall Street cerró este viernes en verde tras bajar ligeramente el precio del petróleo, pero anotó pérdidas acumuladas entre preocupaciones por la persistente inflación en Estados Unidos y el aumento de las expectativas de una subida de los tipos de interés.

El Dow Jones de Industriales subió un 0.98%, hasta 52,573 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.86%, hasta 7,656 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.96%, hasta 26,333 unidades.