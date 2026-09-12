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BMV acumula caída semanal de 1.45%

Por EFE

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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BMV acumula caída semanal de 1.45%
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      Ciudad de México.-  La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0.28% y cerró la semana con una pérdida acumulada del 1.45%, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 63,924.77 unidades.

      El IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 1.45%, ligando tres semanas a la baja y siendo la mayor caída desde la segunda semana de agosto cuando registró una caída del 3.8%.

      Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Televisa (-10.45%), GCC (-4.71%), Gruma (-3.95%), Walmex (-3.56%) y Orbia Advance (-3.46%).

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.17% frente al dólar, al pasar de 17 a 16.97 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

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      Wall Street cerró este viernes en verde tras bajar ligeramente el precio del petróleo, pero anotó pérdidas acumuladas entre preocupaciones por la persistente inflación en Estados Unidos y el aumento de las expectativas de una subida de los tipos de interés.

      El Dow Jones de Industriales subió un 0.98%, hasta 52,573 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.86%, hasta 7,656 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.96%, hasta 26,333 unidades.

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