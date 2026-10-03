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Valores

BMV cierra semana con caída de 0.71%

Por EFE

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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BMV cierra semana con caída de 0.71%
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este viernes un 1,1 %, pero a pesar del movimiento positivo registró una pérdida semanal del 0,71 %, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 64.531,68 unidades, en una semana con resultados negativos en la mayoría de los mercados del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en la tasa de los instrumentos del Tesoro, que siguen alcanzando nuevos máximos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,71 % frente al dólar al pasar de 18,29 a 18,16 unidades.

      Por su parte, Wall Street terminó este viernes la semana en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,49 %, tras darse a conocer que el paro creció en septiembre en EU.

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      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 51.176 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,73 %, hasta los 7.722 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció un 1,19 %, hasta las 27.190 unidades.

      En el cómputo semanal, el Dow perdió un 1,3 %, el S&P 500 restó un 0,27 % y el Nasdaq retrocedió un 0,45 %.

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