Dólar sube por cuarto día

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Ciudad de México.- El dólar arrancó octubre con una subida de 24 centavos y se encuentra en el nivel más alto desde principios de diciembre del año pasado.

Las sucursales de Banamex vendieron el dólar en 18.76 pesos y acumula un incremento de 64 centavos durante los últimos cuatro días. Al mayoreo, el tipo de cambio acabó en 18.30 pesos por dólar, aunque llegó hasta 18.43 durante momentos de la jornada, de acuerdo con Bloomberg. El peso se depreció este jueves 1.2% y fue la tercera moneda con peor desempeño.

La analista de Banamex, Laura Díaz, destacó que la depreciación reciente de las monedas de países con economías emergentes frente al dólar ha sido acompañada por un mayor riesgo de incumplimiento de pago de la deuda en América Latina.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 0,6 % para abrir octubre en rojo y acumular caídas en tres de las última cuatro jornadas, lo que llevó al IPC a bajar hasta las 63.828,6 unidades, en una jornada con cierres mixtos en los mercados del mundo.

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El miércoles, el índice mexicano cerró septiembre con una caída del 1,86 %, para ligar cuatro meses a la baja, y seis en los primeros nueve meses.

Al interior del mercado mexicano, Siller resaltó las pérdidas de Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3,39 %), Femsa (-1,75 %), Banorte (-1,68 %), Banregio (-1,61 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-1,42 %) y Volaris (-1,42 %).

Mientras que Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subió un 0,04 %, después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro retrocediera tras alcanzar máximos.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 20 puntos, hasta los 50.926; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,19 %, hasta los 7.666 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció un 0,04 %, hasta las 26.871 unidades.