Remesas enfrentan un severo retroceso

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Ciudad de México.- Las remesas que envían los mexicanos desde el exterior tuvieron su caída más severa del año, pero analistas prevén una recuperación debido a la rápida subida del dólar.

Los migradólares ascendieron a 5 mil 452 millones de dólares durante agosto, lo que representó una reducción nominal de 3.6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Se trata de la baja más significativa desde noviembre del año anterior, de acuerdo con la información que el Banco de México (Banxico) dio a conocer este jueves.

Valmex Casa de Bolsa mencionó que, al restar la inflación y convertir los dólares a pesos, las remesas se redujeron 14.8% y llevan 15 meses consecutivos de retrocesos, afectadas por la apreciación de la moneda mexicana hasta agosto.

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Para lo que resta del año, BBVA estimó que los recursos por remesas podrían estar impulsados por la reciente apreciación del dólar y reconoció que se trata de flujos que presentan una alta volatilidad.

El economista senior para México de BBVA, Juan José Li Ng, indicó que eso se explica, sobre todo, por factores externos como la política migratoria de la actual administración del presidente estadounidense Donald Trump y las fluctuaciones en la paridad cambiaria.

"La apreciación del dólar estadounidense frente al peso mexicano puede ser un factor coyuntural que dé un impulso a estos recursos", señaló.

Para Banco Base, es probable que los migradólares retomen su poder adquisitivo en pesos, debido a que se revisó al alza la proyección de tipo de cambio al cuarto trimestre a un promedio de 18.20.

Así, en noviembre podrían mostrar un crecimiento anual de 1.3% y en diciembre de 6%.

La institución financiera revisó a la baja de 3.5% a 3% el avance de los ingresos por envíos de dinero de los mexicanos en el exterior para 2026.

Analistas de Banorte señalaron la fuerte caída del número de operaciones en términos anuales y el monto promedio por transacción, que fue de 411.55 dólares y ligaron 12 meses al alza.

Desde su punto de vista, algunos de los factores de este desempeño incluyen los intentos por aportar recursos adicionales para compensar el impacto en el poder de compra de la apreciación del peso hasta agosto, así como un incremento en la población de mexicanos en EU.