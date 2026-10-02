Elevan la previsión del PIB para 2026

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Ciudad de México.- El consenso de analistas consultados por el Banco de México (Banxico) ajustó al alza su pronóstico para la economía nacional este año.

El crecimiento previsto del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 1.3% a 1.4%, según la encuesta mensual que la autoridad monetaria realiza entre 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, mientras que para 2027 se quedó en 1.8%.

De ahí que el consenso elevó ligeramente sus predicciones sobre el mercado laboral, con 300 mil nuevos registros ante el IMSS para 2026, desde 296 mil de la encuesta anterior; para 2027 quedó igual en 400 mil trabajadores afiliados.

Los especialistas siguen percibiendo como un obstáculo para la actividad económica el tema de la gobernanza, en el cual continúa pesando la inseguridad pública en primer lugar y en segundo la falta de Estado de derecho.

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Le sigue la inflación, las condiciones económicas internas y después las externas.

Para la inflación general, los analistas consultados ven un respiro al disminuir los pronósticos. Al cierre de 2026 quedó en 3.87% frente a 3.90% del mes previo; para 2027 la ajustaron a 3.82% desde 3.84% que tenían en la encuesta pasada.