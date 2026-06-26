Bolsa Mexicana frena su racha negativa

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 1.72%, para romper una racha de seis sesiones negativas, lo que impulsó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, hasta las 67,416.22 unidades, en una jornada de resultados mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,62 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,14 %, tras anotar un nuevo récord en las operaciones durante la jornada frente a las pérdidas en el sector tecnológico.

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Al toque de la campana, el Dow Jones sumaba 71 puntos, hasta los 51.920; el selectivo S&P 500 restaba un 0,01 %, hasta los 7.357 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,46 %, hasta las 25.358 unidades.

El Nasdaq cerró en rojo por cuarto día consecutivo a pesar de que la compañía de semiconductores Micron avanzó un 15,81 % en su primer día de cotización tras presentar unos resultados que el mercado catalogó excelentes.