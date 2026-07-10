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Bolsa Mexicana retrocede 0,75 %

Por EFE

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Bolsa Mexicana retrocede 0,75 %
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,75 % para encadenar tres sesiones negativas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a las 66.107,28 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos y del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo de que la guerra podría no prolongarse, además de una corrección, luego de las dos sesiones con fuertes pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

      En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0,75 % para ligar tres sesiones a la baja".

      En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,55 unidades por billete verde, misma cifra que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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      Por su parte, Wall Street cerró este jueves en verde. 

      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió un 0,27 %, hasta 52.487 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó un 0,81 %, hasta 7.543 unidades.

      Pese al intercambio de ataques entre Irán y EU, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 1,96 %, hasta 72,08 dólares el barril.

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