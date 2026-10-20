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Cae el atractivo de Tulum

Altos costos y sargazo ponen en alerta a joya turística del Caribe

Por EFE

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Cae el atractivo de Tulum
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      Tulum, Q. Roo.- El encarecimiento de los servicios, la disminución de la conectividad aérea y los problemas asociados al sargazo figuran entre los factores que presionan la actividad turística de Tulum, una de las joyas del Caribe Mexicano, un destino que enfrenta numerosas dificultades para mantener su competitividad y muestra síntomas de alarma.

      Así lo indició Miriam Cortés, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales del estado de Quintana Roo, advirtió que la situación del destino debe servir como una señal de alerta para México, particularmente ante la discusión sobre el incremento del Derecho de No Residente (DNR) y la necesidad de recuperar la promoción turística nacional.

      "En Tulum se sumaron muchísimos factores (...) es el sargazo, la falta de atención directa y correcta hacia el sargazo, una creciente explosiva de lo que son rentas vacacionales, es casi el doble de cuartos contra los cuartos hoteleros. Y un aeropuerto que al principio funcionó muy bien y que después de que quitaron todas las bondades de no cobrarles tantos impuestos y todo eso, las aerolíneas fueron cambiando de aeropuerto, no se pudo sostener", reconoció Cortés.

      Durante un recorrido de EFE por la zona hotelera de Tulum, donde normalmente se registra un tráfico intenso, se pudo observar que predomina el cierre de negocios, con letreros de ventas, rentas y traspasos; y lo más preocupante, son pocos los turistas que se observan caminando o paseando en bicicletas.

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      Siete aerolíneas, entre ellas Aeroméxico y Volaris, han anunciado suspensión de vuelos a partir de enero.

      De acuerdo con la secretaría estatal de turismo, actualmente el Caribe Mexicano registra un 50.4% de ocupación.

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