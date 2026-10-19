AIFA recupera 11 vuelos a Estados Unidos
El Departamento de Transporte de EE.UU. retiró la sanción que impedía operar vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles.
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recuperará 11 vuelos a destinos en Estados Unidos, que habían sido cancelados por la sanción interpuesta por el Departamento de Transporte de ese país.
Detalles confirmados
La pena se impuso en octubre del año pasado, por modificar los slots (horarios de aterrizaje y despegue) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el decreto para obligar al traslado de los vuelos de carga hacia el AIFA.
"Se resolvió eso y ya se quitaron las sanciones. ¿Eso qué beneficios tiene? Por ejemplo, el AIFA ya tenían programados como 11 vuelos a Estados Unidos, se van a recuperar esos vuelos, que por las sanciones no se pueden estar haciendo, entonces, es una buena noticia", comentó.
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Acciones de la autoridad
En conferencia de prensa, detalló que como parte de las negociaciones, se les regresaron slots a las aerolíneas estadounidenses inconformes.
"Se habló con las aerolíneas y se abrieron algunos slots que fueron reubicados para algunas aerolíneas estadounidenses que, por cierto, todavía no son ocupados y se trabajó con ellos", dijo.
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