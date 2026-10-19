Profeco detecta venta de premium por encima de los 30 pesos

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Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que se ha detectado que estaciones de servicio venden la gasolina premium por encima de los 30 pesos por litro, aunque no está considerado en el acuerdo nacional con los gasolineros.

Acciones de la autoridad

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 19 de octubre en Palacio Nacional, Escalante destacó las visitas de vigilancia y verificación a las estaciones "por volarse la barda con los precios".

Refirió que compran en 25.06 pesos el litro y lo venden en 30 pesos o más. El gasolinero está ganando cinco pesos por litro, "no se justifica", mencionó.

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El titular de la Profeco recalcó que el estímulo fiscal es para la gente, no para que el gasolinero gane más dinero. Vamos a continuar con estos operativos, advirtió.

Detalles confirmados

Gracias al acuerdo voluntario para la estabilización del precio del diésel, recordó Escalante que se estableció en 27 pesos o menos por litro. Apuntó que 8 mil 983 estaciones cumplen a nivel nacional con un promedio de 26.98 pesos por litro.

El procurador del Consumidor recordó que la canasta básica 24 productos no debe costar más de 910 pesos.

Sheinbaum destaca acuerdo con gasolineros y subsidio a combustibles en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo con gasolineros y el subsidio a los combustibles, en medio de las protestas en diversos países por el incremento del costo de vida, derivado del aumento del precio de los combustibles.

También expresó que "es importantísimo, si no la gasolina regular estaría en más de 30 pesos y el diésel sobre 35 pesos".

"Vean lo que está pasando en diversos países del mundo, el descontento por el incremento de los precios, derivado en mucho por el incremento de los precios de los combustibles", dijo.

"Aquí decidimos subsidiar, disminuyendo el precio de la gasolina y al mismo tiempo un acuerdo con todos los gasolineros del país. Así que es importantísimo este acuerdo que tomamos, muy muy importante", agregó.

¿Cómo ocurrió la inscripción récord de jóvenes?

Sheinbaum celebra inscripción de 400 mil jóvenes al bachillerato nacional

Adicionalmente, la Mandataria calificó como "hermoso" la inscripción de 400 mil jóvenes al bachillerato nacional respecto al 2025, "porque quiere decir que hay más preparatorias, que la beca Rita Cetina para que no abandonen en tercero de secundaria y el programa ´Te extrañamos en el salón´ para que no se abandone la escuela".

"La mejor atención a las causas que generan la violencia, la mejor política, es más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela. Es un logro enorme y nos sentimos muy orgullosas y orgullosos", declaró.