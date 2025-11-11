logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Cae producción de autopartes

De enero a agosto, se contrajo 5.4% la fabricación de partes eléctricas, transmisiones, etc.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Cae producción de autopartes

Ciudad de México.- De enero a agosto, el valor de la producción de autopartes se ubicó en 78 mil 830 millones de dólares, una contracción de 5.4% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Gabriel Padilla, director general de la INA, destacó que las autopartes de mayor fabricación en el país son partes eléctricas; transmisiones, embragues y sus partes; telas, alfombras y asientos; partes para motor; suspensión y dirección. Estos cinco grupos representan el 53% del total de la producción de autopartes en el país.

Padilla agregó que la producción de autopartes está ligada a la venta de vehículos en Estados Unidos, ya que 86% de las exportaciones de componentes automotrices en el país se envían a territorio estadounidense.

En agosto, se vendieron 1.4 millones de vehículos en Estados Unidos, un incremento de 6.3% respecto a julio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la producción de vehículos en Estados Unidos de enero a agosto se ubicó en 5.7 millones de unidades, un 2.5% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

De enero a agosto, se exportaron 68 mil 567 millones de dólares en autopartes a todo el mundo. México participa con 43% de las importaciones globales de autopartes en Estados Unidos.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, dijo que ningún distribuidor ha sufrido escasez de inventario o producto por la escasez de semiconductores en la industria automotriz.

La mayor parte de las marcas y líneas de producto cuentan con inventario suficiente, incluso en algunas marcas y algunas líneas. Por lo tanto, no hay una afectación de forma generalizada en la venta de vehículos ligeros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crean 217.5 mil empleos formales en octubre
Crean 217.5 mil empleos formales en octubre

Crean 217.5 mil empleos formales en octubre

SLP

El Universal

Cae producción de autopartes
Cae producción de autopartes

Cae producción de autopartes

SLP

El Universal

De enero a agosto, se contrajo 5.4% la fabricación de partes eléctricas, transmisiones, etc.

Quálitas Estima Pérdida de 2 Mil Millones de Pesos por Cambios en el IVA para el Año 2026
Quálitas Estima Pérdida de 2 Mil Millones de Pesos por Cambios en el IVA para el Año 2026

Quálitas Estima Pérdida de 2 Mil Millones de Pesos por Cambios en el IVA para el Año 2026

SLP

El Universal

Las modificaciones en la Ley de Ingresos 2026 impactarán negativamente en las finanzas de Quálitas, generando preocupación en el sector asegurador.

Apreciación del peso mexicano por cierre de gobierno en EU
Apreciación del peso mexicano por cierre de gobierno en EU

Apreciación del peso mexicano por cierre de gobierno en EU

SLP

El Universal

El peso se fortalece en los mercados internacionales debido al cierre del gobierno en Estados Unidos.