Canadá responde a EU con arancel

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Washington.- Canadá respondió el martes a Estados Unidos con aranceles de represalia sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes, incluidos acero, productos lácteos, electrodomésticos y equipos agrícolas, mientras la guerra comercial entre los vecinos se intensifica.

La confrontación amenaza una de las mayores relaciones comerciales del mundo y tensó aún más los lazos entre Estados Unidos y un país que durante mucho tiempo ha sido considerado uno de sus aliados más cercanos. Una disputa prolongada podría elevar los costos para las empresas y los consumidores estadounidenses a menos de dos meses y medio de las elecciones legislativas.

Los nuevos aranceles se extendieron mucho más allá de los bienes industriales, afectando compras cotidianas como mariscos, queso, ropa, cosméticos y papel higiénico, algunos de los cuales enfrentan impuestos de hasta el 50 por ciento.

"No elegimos este conflicto, pero cuando nuestra integración económica se utiliza como un arma en lugar de la base para una asociación en la que todos ganen, necesitamos defendernos", dijo en francés el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, calificando la situación como "un desafío sin precedentes que se le ha impuesto a Canadá".

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Los aranceles entrarán en vigor el 8 de septiembre con tasas del 15%, 25% y 50%, y Canadá igualará la tasa arancelaria correspondiente de Estados Unidos sobre más de 700 productos. Los impuestos sobre muchos productos estadounidenses se duplicarían del 25% al 50%, y la mayor parte de las nuevas medidas afectarán al acero y al aluminio.

Los bienes que enfrentarán aranceles del 50% incluyen algunos productos de acero y aluminio, muebles y ropa. Los electrodomésticos, los productos lácteos —incluido el queso—, pescados y mariscos, y ciertos derivados del acero y el aluminio enfrentarán aranceles del 25%. Las contramedidas canadienses ya existentes sobre los autos estadounidenses seguirán vigentes.

Canadá también anunció un paquete de apoyo por 7.500 millones de dólares canadienses (5.400 millones de dólares estadounidenses) para trabajadores y empresas afectadas por la disputa.