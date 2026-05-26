BBVA México alerta sobre aumento de informalidad y desaceleración económica

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

consideró que el país aún está a tiempo de evitar la pérdida del

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, pese a que se encuentra a un escalón de perder esa calificación con dos agencias evaluadoras internacionales.Durante ladel reporte "situación banca" al segundo trimestre de 2026, el economista en jefe de, señaló que, aunque las recientes decisiones dereflejan preocupación sobre las finanzas públicas y el entorno económico, el escenario no es inminente debido a que ambas calificadoras mantienen una"Perder elpodría llevar, en lo que se cambia la perspectiva o calificación. Nos preocupa, pero es algo evitable. Si el gobierno cambia de acciones, por ejemplo, aumentar recaudación o cambios en el modelo de negocio de Pemex, se puede evitar. La buena noticia es que hay tiempo para trabajar en ello. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto", dijo el economista.El directivo sostuvo que todavía existe margen para evitar este escenario mediante medidas orientadas a fortalecer las finanzas públicas, entre ellas un aumento en la recaudación y cambios en el modelo de negocio de Pemex.BBVA indicó además que los ajustes anunciados porya habían sido descontados por el mercado, por lo que no observaron movimientos relevantes en las tasas de interés ni en el costo de financiamiento.En paralelo, el banco advirtió que laya comenzó a reflejarse en el comportamiento dely elSerrano explicó que la caída en la inversión y el menor ritmo de creación de empleo formal están reduciendo la demanda de financiamiento tanto de empresas como de consumidores. Entre enero y febrero de este año, la inversión registró una caída anual de 3%, lo que, dijo, afecta directamente la colocación deempresarial.Añadió que la desaceleración en la generación de empleos también está impactando alal consumo, en un entorno donde las familias están modificando susDe acuerdo con BBVA, aunque elcontinúa creciendo, el avance es menor al registrado a finales de 2025 y los hogares están destinando unade sus ingresos ay bienes de primera necesidad.El banco estimó que eltotal al sector privado no financieroreal durante 2026. Por segmentos, prevé un avance de 0.4% en ela empresas, 1.3% en vivienda y 5.9% en consumo, aunque advirtió que las previsiones mantienen unAlertasobre aumento de informalidad laboralBBVA también alertó sobre un. Según sus estimaciones, la tasa de informalidad pasó de niveles cercanos a 52% a 55%, mientras que desde enero de 2023 el número de empresas formales ha caído 10% y las informales han aumentado en la misma proporción.El banco atribuyó este comportamiento a factores comoy mayores costos asociados a la formalidad, elementos que afectan la productividad y el crecimiento económico.Ante la desaceleración que han experimentado las ganancias de los bancos en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento de apenas 1.4%, Serrano estimó que será el punto más bajo del año y que en los próximos meses se tenga un repunte en las utilidades bancarias.