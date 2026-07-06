Delegado de Banobras seguirá en su cargo; deja curul vacante

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El delegado de BANOBRAS en San Luis Potosí, Armando Navarro Tapia, confirmó que no ocupará la curul que dejó vacante de manera temporal el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, al asegurar que su responsabilidad como delegado del Gobierno de México le impide rendir protesta como legislador mientras permanezca en el cargo federal.

El funcionario explicó que la determinación fue resultado de consultas realizadas con oficinas centrales del Gobierno de México, así como con la dirigencia estatal de Morena, luego de analizar la viabilidad de asumir el escaño. Subrayó que no se trata de una renuncia a la suplencia, sino de una imposibilidad derivada de las funciones que actualmente desempeña.

"Actualmente estoy desempeñando un encargo de orden federal. Lo que me imposibilita tomar protesta no es una renuncia", declaró Navarro Tapia, quien agregó que la decisión fue tomada de manera conjunta con la dirigencia del partido y las instancias federales, privilegiando el cumplimiento de su encomienda como delegado de BANOBRAS.

El delegado reveló además que ya conocía la intención de Carlos Arreola de solicitar licencia al cargo, pues existía comunicación constante entre ambos y con otros integrantes de Morena. A partir de ello, dijo, inició las consultas con el nivel central para definir cuál era la ruta legal y política más conveniente, concluyendo que debía mantenerse en la representación federal.

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La curul quedó vacante luego de que el Congreso del Estado aprobara el pasado 23 de junio la licencia temporal de Carlos Arreola Mallol, quien decidió separarse del cargo para concentrarse en sus aspiraciones políticas rumbo al proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027. Ahora, tras la negativa de Navarro Tapia para asumir la suplencia, el Congreso deberá continuar con el procedimiento legal para determinar quién ocupará el escaño.