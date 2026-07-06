Descarta Sara Rocha salir de comisión para periodistas
La Junta de Coordinación Política definirá al nuevo integrante tras la separación de Serrano Cortés
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y diputada local del PRI, Sara Rocha Medina, descartó solicitar su salida de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, tras la renuncia del legislador Héctor Serrano Cortés, al asegurar que no tiene un interés personal por permanecer o abandonar ese órgano legislativo, sino por cumplir con la responsabilidad que le fue asignada.
La legisladora sostuvo que, a diferencia de Serrano Cortés, no contempla excusarse de integrar la comisión y afirmó que continuará desempeñando sus funciones con apego a la institucionalidad.
"Yo no tengo ningún interés en estar o en no estar. Hoy tengo esa comisión y la acataré como debe ser, con institucionalidad, con trabajo y a darle como tenga que ser", declaró.
Respecto a la decisión del diputado del PVEM de dejar la comisión bajo el argumento de privilegiar el equilibrio y la pluralidad política, Rocha Medina dijo que se trata de una determinación personal que merece respeto. Añadió que, tras la salida del legislador, lo procedente será nombrar a un nuevo integrante y no reiniciar el proceso de conformación del órgano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La priista explicó que la Comisión Especial de Atención a Periodistas ya fue instalada de manera formal con la protesta de sus integrantes, por lo que será la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la encargada de analizar y definir quién ocupará la vacante que dejó Serrano Cortés.
Finalmente, informó que la presidenta de la comisión convocará durante esta semana a la primera reunión de trabajo, donde presentará el plan con el que iniciarán las actividades del órgano legislativo encargado de atender los asuntos relacionados con el gremio periodístico.
Héctor Serrano deja Comisión de Periodistas
Pidió a la Jucopo que su lugar sea ocupado por un diputado de otra corriente política
no te pierdas estas noticias
Descarta Sara Rocha salir de comisión para periodistas
Samuel Moreno
La Junta de Coordinación Política definirá al nuevo integrante tras la separación de Serrano Cortés
Prevén lluvias y tormentas por la tarde en SLP
Pulso Online
Protección Civil alertó por vientos durante tormentas
Se organizan vallenses vs. el "fracking"
Ana Paula Vázquez
Jóvenes crean organización para difundir riesgos de extracción