Thomas Tuchel califica la victoria como un "resultado heroico"

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La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026, gracias al triunfo (2-3) sobre México, dejó una enorme satisfacción en Thomas Tuchel.

Reacción de Thomas Tuchel tras victoria histórica

"Tuvimos 50 minutos con 10 hombres, contra la altura y contra un equipo mexicano fuerte... fue una muy buena actuación y un resultado heroico. Me siento muy feliz por los jugadores y de haber vivido esta experiencia; fue tan especial por todas las adversidades que enfrentamos", manifestó en conferencia de prensa.

El director técnico de los Tres Leones valoró la "mentalidad" que tuvieron sus jugadores y aceptó sentirse "muy contento" por haber conseguido la victoria en el Estadio Ciudad de México.

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"La lección más grande es que este equipo tiene la unión, la calidad y el corazón que se necesita, toda Inglaterra puede estar orgullosa. Esto no hubiera sido posible sin un grupo unido y, con todo en contra, logramos salir adelante", añadió.

Importancia del triunfo en el Estadio Azteca

El entrenador alemán también valoró que el Equipo de la Rosa supiera vencer los fantasmas del pasado y saliera con el puño en alto de un inmueble que traía muy malos recuerdos.

"La historia con este estadio era muy triste, pero hoy hicimos las pases. Sabemos lo que significa haber derrotado a México en el Azteca, fue una noche muy emocionante para todos nosotros", finalizó con una enorme sonrisa.

Sobre su siguiente partido, señaló que Inglaterra se tomará "un día libre" después de todo el vaivén de emociones que se vivió en la Ciudad de México y después se concentrarán en Noruega antes de pensar en un posible enfrentamiento con Argentina en las semifinales del Mundial 2026 porque prefiere "ir paso a paso".