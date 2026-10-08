CNN tiene nuevo dueño: Skydance

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Luego de un proceso tumultuoso de aproximadamente un año, Paramount, propiedad de Skydance, concretó el martes su compra de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares.

Más allá de Hollywood, la megafusión reúne bajo el mismo techo a dos titanes del panorama de las noticias televisivas estadounidenses: CBS y CNN.

En la víspera de que se completara el acuerdo, Skydance confirmó que Mark Thompson, de CNN, seguirá siendo editor en jefe de la cadena, separado de CBS, donde Bari Weiss continúa al mando. Pero aún está por verse cómo serán en el futuro las operaciones informativas de la empresa fusionada.

La política también ocupa un lugar central. La familia multimillonaria del director general de Skydance, David Ellison, mantiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, quien no ha sido precisamente tímido a la hora de atacar coberturas que considera desfavorables, tanto de CNN como de CBS. El mes pasado, su gobierno se movilizó para prohibirle a CNN ingresar a la Casa Blanca. Y la cadena tiene nuevo propietario en un momento en que la cobertura se intensifica cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas de mitad de mandato.

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Ellison se ha comprometido a mantener una independencia editorial "completa". En virtud de un acuerdo reciente con estados que impugnaron la fusión, la empresa también aceptó establecer una nueva supervisión de CBS y CNN mediante la creación de una "Junta de Independencia Editorial de Noticias" dentro de 180 días.