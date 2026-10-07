Producción automotriz cae 15% en septiembre

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En septiembre, la producción automotriz se contrajo 15% con la fabricación de 301 mil 803 unidades, el volumen más bajo desde 2021 cuando el mundo atravesaba la pandemia de Covid-19.

Impacto en la producción por aranceles y cierres de plantas

El sector está resintiendo la aplicación de aranceles para exportar hacia Estados Unidos, así como el cierre de dos plantas de Nissan: una en Cuernavaca y otra en Aguascalientes, la cual operaba junto con Mercedes-Benz.

La producción de Nissan retrocedió 26% en septiembre, con la fabricación de 44 mil 355 unidades, en comparación a las 60 mil 169 fabricadas en septiembre del año pasado.

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General Motors reportó una caída de 27%, al ensamblar 58 mil 949 unidades.

En tanto, Acura disminuyó 48% su producción; Ford, -16%; Toyota, -5.7%; Volkswagen, -5.9%; JAC, -13.7%; Honda, -4.7%; y BMW, -5.6%.

Las únicas armadoras que incrementaron su volumen de producción en septiembre fueron Audi con 2.7%; KIA un 3.6%; y Stellantis, 4.4%.

Exportaciones de vehículos alcanzan nivel más bajo desde 2021

En cuanto a exportación, se enviaron 277 mil 369 vehículos al extranjero, un -11.8% respecto a septiembre de 2025.

Nissan redujo -33% sus exportaciones; Stellantis, -20.4%; Audi, -18.6%; Honda, -17.7%; Ford, -13%; Acura, -9.9%; General Motors, -7.5%; Toyota, -6.2%; y Volkswagen, -3.5%.

El dato de las exportaciones también representa su nivel más bajo desde 2021, cuando la industria se contrajo -24%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).