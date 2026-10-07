Diputados aprueban Ley de Fortalecimiento Catastral

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, expedir Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, por 299 votos a favor y 92 en contra; la minuta fue enviada a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Acciones de la autoridad

Mediante una reserva avalada presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena), se aceptó agregar un párrafo al artículo 5 para precisar que las autoridades responsables: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades catastrales y las autoridades registrales, podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Qué declararon sobre la coordinación con el INEGI?

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Segura Trejo dijo que dicha coordinación abona a una mejor identificación de los inmuebles y facilita la vinculación entre la información catastral y los registros públicos de la propiedad, mediante la Cédula Única de Catastro y de Registro; esa herramienta pueda contribuir a reducir duplicidades, facilitar la actualización de los datos y fortalecer la trazabilidad de los actos jurídicos y administrativos relacionados con los inmuebles.

Subrayó que la incorporación de la opinión técnica del Inegi con las autoridades que van a aplicar dicha legislación, deriva que el Instituto tiene un trabajo fundamental para conocer con información objetiva y técnica las condiciones en las que operan los catastros municipales y las capacidades que existen en cada territorio, a través de los censos y los sistemas de información.

Dijo que contar con esa información es indispensable y el Inegi proporciona la base objetiva para conocer la realidad territorial y, a partir de ella, establecer las prioridades, orientar recursos y eventualmente dar los resultados.