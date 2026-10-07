logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país

La Secretaría de Energía coordina acciones con varias instituciones para garantizar el suministro

Por El Universal

Octubre 07, 2026 10:32 a.m.
A
Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya desabasto de gasolina en el sur del país, mientras que la Secretaría de Energía (Sener) aseguró que hay una coordinación integral y se reacciona de manera inmediata.

      "No, no hay desabasto", aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 7 de octubre en Palacio Nacional.

      Luz Elena González Escobar, titular de la Sener, también descartó que haya desabasto de gasolina.

      "Tenemos una coordinación integral entre todo el gabinete de Energía, pero también con otras instituciones; con Profeco, con Guardia Nacional, con el SAT, con Aduanas para verificar todo el tema de combustibles", expresó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Diario nos reunimos a las 7 de la noche y se toman medidas para el día siguiente. Entonces, estamos reaccionando de manera inmediata, no hay descoordinación y en el momento no hay ningún desabasto", añadió la secretaria de Energía.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país
      Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país

      Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Energía coordina acciones con varias instituciones para garantizar el suministro

      Diputados aprueban Ley de Fortalecimiento Catastral
      Diputados aprueban Ley de Fortalecimiento Catastral

      Diputados aprueban Ley de Fortalecimiento Catastral

      SLP

      El Universal

      La diputada Segura Trejo destacó la importancia de la colaboración entre autoridades y el INEGI

      Recortarán recursos vs comerciodesleal
      Recortarán recursos vs comerciodesleal

      Recortarán recursos vs comerciodesleal

      SLP

      El Universal

      Habrá tijeretezo al presupuesto para combatir prácticas desleales del comercio internacional

      Gana la BMV 0.52% en línea con EU
      Gana la BMV 0.52% en línea con EU

      Gana la BMV 0.52% en línea con EU

      SLP

      EFE