Descarta Presidencia desabasto de gasolina al sur del país
La Secretaría de Energía coordina acciones con varias instituciones para garantizar el suministro
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya desabasto de gasolina en el sur del país, mientras que la Secretaría de Energía (Sener) aseguró que hay una coordinación integral y se reacciona de manera inmediata.
"No, no hay desabasto", aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 7 de octubre en Palacio Nacional.
Luz Elena González Escobar, titular de la Sener, también descartó que haya desabasto de gasolina.
"Tenemos una coordinación integral entre todo el gabinete de Energía, pero también con otras instituciones; con Profeco, con Guardia Nacional, con el SAT, con Aduanas para verificar todo el tema de combustibles", expresó.
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"Diario nos reunimos a las 7 de la noche y se toman medidas para el día siguiente. Entonces, estamos reaccionando de manera inmediata, no hay descoordinación y en el momento no hay ningún desabasto", añadió la secretaria de Energía.
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