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CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta a la inconformidad y la amenaza de boicot de los productores locales de café de Chiapas, Nestlé México dijo que buscará mantener los precios del café verde tipo robusta y arábica.

La firma suiza aseguró que "priorizan la compra de café a productores locales con precios superiores al mercado internacional", a pesar de la caída internacional del grano.

"Con el compromiso de priorizar la compra local del café y beneficiar a los productores que operan bajo estándares éticos y sustentables, Nestlé México dio a conocer que en su plan de compra 2026-2027 buscará mantener los precios del café verde (robusta y arábica) por arriba de los precios internacionales...", añadió.

Expuso que los precios de esas dos mezclas de café se determinan de acuerdo con las bolsas internacionales de Londres y Nueva York, bolsas que actualmente reflejan "un entorno de caída" del grano.

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Dijo que se compromete a superar el volumen de compra anual del año pasado, considerando la oferta que existe de dicho grano en el mercado local.

Explicó que, al pretender aumentar las adquisiciones, beneficiarán "a miles de cafeticultores de la zona sureste del país".

La empresa aseguró que trabajan de cerca con productores.