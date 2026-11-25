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Para A (nombre que se le ha dado para proteger su identidad), llegar a trabajar al Banco de México (Banxico) pasó de ser una ilusión y un logro laboral a convertirse en una pesadilla a causa del acoso sexual que sufrió por parte de un compañero con cargo superior.

En entrevista con EL UNIVERSAL, A relata que el acoso comenzó con abrazos efusivos por parte de su jefe, quien le tocaba la cadera y le daba besos en la mejilla, algo que la incomodaba.

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Estos saludos, indica, no eran sólo cuando él llegaba, sino que se repetían a lo largo del día en la oficina.Pero no era la única persona a la que le ocurrían estos actos, sino a varias personas en esa oficina del Banco de México, donde, resalta, sus compañeros eran testigos.Ante el hartazgo de esta situación, A decidió denunciar ante las instancias internas del banco; sin embargo, esto resultó contraproducente, pues al parecer la queja llegó a su agresor. "Tras denunciar y como si se le hubiera avisado, sin justificación alguna y de inmediato se me aumentó la carga laboral, además de medidas que afectaban mi trabajo", relata.Tras un proceso de investigación, se le informó que su jefe había sido sancionado con "la mayor sanción que hay en el Banco de México". Sin embargo, al solicitar más detalles de esta sanción y el expediente por el que se determinaron esas acciones, se le informó que esto no se podía, alegando cuidar sus datos personales.A narra que esta situación le ha afectado a su salud, pues ha presentado ataques de pánico, ansiedad, estrés y depresión, por lo que ha recurrido a atención sicológica. Como medida de protección, el Banco de México, indicó, ha hecho algunos cambios para evitar que tenga contacto con su jefe.A manifiesta que le gustaría que el Banxico, entidad que afirma tener una política de tolerancia cero en cuanto al acoso laboral y sexual, explique puntualmente en qué consisten las medidas disciplinarias, puesto que los actos que sufrió se sancionan con separación del cargo, algo que la institución no ha hecho.Agregó que el banco debe cambiar la forma en que atiende las denuncias de acoso y hostigamiento para proteger a las víctimas y que las agresiones no queden impunes.