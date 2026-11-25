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La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) reconoció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la cual se actualizan los precios estimados aplicables a la importación de tractocamiones, camiones y autobuses usados provenientes de Estados Unidos.

Esta medida representa un avance para combatir las prácticas de subvaluación en las operaciones de comercio exterior, fortalecer la recaudación fiscal, generar condiciones de competencia equitativa y contribuir al adecuado funcionamiento del mercado secundario de vehículos pesados.

Este miércoles, la SHCP publicó en el DOF los precios de referencia en aduanas para la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos. La modificación al Anexo 2 contiene los precios estimados por marca y año modelo.

"La implementación de estos precios de referencia permitirá contar con parámetros objetivos para identificar operaciones de importación donde los valores declarados son artificialmente bajos y de esta manera el aplicar los mecanismos de control aduanero correspondientes.

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"Con ello, se busca evitar distorsiones en el mercado secundario nacional de vehículos pesados usados, particularmente en el segmento de tractocamiones", indicó la Anpact, en un comunicado.

Anpact considera que esta medida adquiere especial relevancia ante el crecimiento de las importaciones de vehículos pesados usados a partir de 2022.

Mientras que en años anteriores se importaban alrededor de 8 mil unidades anuales, durante 2023 se importaron más de 20 mil vehículos y en 2024 la cifra alcanzó las 30 mil unidades, lo que representa un crecimiento cercano al 300% respecto de los niveles observados previamente.

"Con esta medida se protegen empleos y derrama económica que genera la cadena de valor de la industria productora de vehículos de carga y pasaje, ya que, con cifras a octubre, de cada 100 vehículos pesados vendidos en el territorio nacional, 52 unidades importadas usadas adicionales entran a México.

"Esta situación afecta también patrimonio de las pequeñas empresas transportistas y del denominado hombre-camión, quienes encuentran en sus vehículos no solamente una herramienta de trabajo, sino también uno de sus principales activos productivos y una fuente de capital para renovar sus unidades", expuso Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact.

La importación de vehículos usados en condiciones de subvaluación deteriora el valor comercial de las unidades nacionales, afecta el medio ambiente y la seguridad vial, al mismo tiempo que limita la capacidad de reinversión de los transportistas y genera condiciones desiguales frente a quienes participan en el mercado formal y cumplen con sus obligaciones fiscales y regulatorias.

La resolución entra en vigor el 26 de noviembre y establece precios estimados en dólares estadounidenses, diferenciados por marca, modelo y antigüedad de los vehículos, así como valores de referencia para unidades que no se encuentren expresamente contempladas en los listados correspondientes.

Estos precios servirán como referencia para determinar las garantías que deberán otorgar los importadores cuando el valor declarado en aduana sea inferior al precio estimado por la autoridad, contribuyendo así a asegurar el pago de las contribuciones correspondientes.

"No se trata de restringir el comercio, sino de asegurar que las importaciones se realicen bajo condiciones de legalidad, transparencia y competencia equitativa", subrayó Arzate.

Anpact expresó su reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el secretario Édgar Amador Zamora, y particularmente a la gestión de la subsecretaría de Ingresos de Carlos Lerma Cotera, por su disposición al diálogo y compromiso para atender una problemática que afecta directamente a miles de transportistas mexicanos.

La Anpact representa a 15 productores de vehículos comerciales y motores desde 1992.