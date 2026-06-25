Zelenski anuncia operación de 40 días para "obligar" a Rusia a la paz

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.

Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.

"He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.

Zelenski recalcó que durante los últimos meses el SBU ha hecho gala del "rendimiento más elevado" a la hora de defender las posiciones ucranianas en el frente a través del uso de varios tipos de drones.

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Según numerosos analistas, en las últimas semanas Ucrania ha conseguido mejorar su situación en el frente y Kiev asegura que el pasado mayo recuperó ante Rusia más territorio del que perdió, por primera vez desde 2023.

Además, Zelenski informó este jueves de una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas enemigas, que alcanzaron depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá.

En su discurso a la nación del miércoles, el presidente ucraniano dijo que más de 60 regiones rusas sufren escasez de combustible debido a los ataques casi diarios con drones ucranianos a las infraestructuras de refinación y almacenamiento de petróleo rusas.