Spider Man: Brand New Day: ¿cuándo se estrena en México?
El elenco internacional de Spider-Man promocionará la película en la Ciudad de México en julio.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La gira de prensa internacional para "Spider-Man: Brand New Day" ya arrancó oficialmente en Europa.
El elenco de la esperada película de Marvel ha asistido a las premieres y alfombras rojas en Madrid, Ámsterdam, Berlín, Roma y Paris, dejando en el camino estilo y emoción por el estreno de esta cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras cinco años de espera, "Spider-Man: Brand New Day" llega este verano para mostrar una épica batalla del superhéroe arácnido contra Hulk y otros personajes, revelando una unión de mundos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
Sony Pictures México confirmó que "Spider-Man: Brand New Day" llegará a los cines nacionales el próximo 29 de julio, dos días antes del estreno oficial en Estados Unidos, programado para el 31 de julio.
En esta entrega Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon regresan a sus papeles de Peter Parker, MJ y Ned. Asimismo, veremos a Mark Ruffalo en el icónico personaje de Bruce Banner, es decir, Hulk; a Michael Mando interpretando a Escorpión, Jon Bernthal en el personaje de Punisher y Krondone como Tombstone.
La aparición de la actriz estadounidense Sadie Sink, conocida por su participación en la serie de Netflix "Stranger Things", también es una de las más esperadas del filme, sin embargo, ni Sony ni Marvel han revelado el papel que la joven interpretará en la historia.
"Spider-Man: Brand New Day" ya se perfila como una de las películas más taquilleras del año y los fans de la saga están de suerte, pues el elenco llegará a la Ciudad de México.
Como parte de la gira internacional, Sony Pictures anunció que la CDMX es una de las paradas seleccionadas para la promoción de la película junto con:
Madrid
Shanghái
Londres
Los Ángeles
Ámsterdam
Paris
Berlín
Roma
Nueva York
Hasta la fecha aún no se sabe la fecha exacta en la que Holland, Zendaya y otras de las estrellas de la nueva entrega podrían pisar tierras mexicanas, no obstante, se espera que sea en julio.
no te pierdas estas noticias
Spider Man: Brand New Day: ¿cuándo se estrena en México?
SLP
El Universal
El elenco internacional de Spider-Man promocionará la película en la Ciudad de México en julio.
Donnie Darko y Top Gun lideran relanzamientos en México
SLP
El Universal
Top Gun y Top Gun: Maverick suman más de 54 mil boletos vendidos en taquilla.
Día Mundial de The Beatles: películas para celebrarlos
SLP
El Universal
Se destacan películas clásicas y recientes que reflejan la influencia y trayectoria del cuarteto de Liverpool.