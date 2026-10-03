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Crece 8% venta de autos nuevos

En septiembre se comercializaron 129 mil 288 unidades

Por El Universal

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Crece 8% venta de autos nuevos
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      Ciudad de México.- En septiembre se comercializaron 129 mil 288 autos nuevos, un 8% más respecto al mismo mes que en septiembre de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Mientras que en el periodo enero-septiembre, se registró la venta de un millón 144 mil 002 vehículos nuevos, lo que representa un avance de 5% con respecto al mismo periodo de 2025.

      Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó que, en cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registró una disminución en la venta de vehículos nuevos de apenas 73 unidades, es decir, un descenso de 0.1% con respecto a agosto.

      En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi.

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      Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en septiembre fue superior a lo estimado por AMDA, por una diferencia porcentual de 8.2%.

      Entre las marcas de mayor volumen de venta en el mercado están: Nissan, General Motors (GM) y Volkswagen (VW).

      Nissan reportó un incremento de 15.7% en ventas durante septiembre; mientras que GM creció 9%; sin embargo, VW disminuyó 1.6% sus ventas.

      Toyota aumentó 3.2% sus ventas en septiembre; KIA retrocedió 5.7%; Mazda creció 15%; Stellantis aumentó 43% sus ventas; Honda disminuyó 9%, y Hyundai creció 3.3%.

      Entre las marcas chinas, Changan disminuyó 14% sus ventas, y Great Wall un -7.8%.

      Por el contrario, JAC aumentó 6.5% sus ventas; Geely un 91%; Jetour Soueast un 84.6%; MG Motor un 6.2%, y Zeekr Lynk&Co comercializó 334 unidades cuando el año pasado aún no reportaba ventas.

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