logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Subirá piratería si se grava a los videojuegos

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Subirá piratería si se grava a los videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a la venta y descarga de videojuegos con contenido violento o para adultos, que propone el Paquete Económico 2026, generará una recaudación neta equivalente a 0.002% del presupuesto federal anual, pero fomentará la piratería, aseveró The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La consultora estima que el gravamen reducirá 1.5% los ingresos totales del sector de videojuegos.

En un comunicado, advirtió que la medida va a impactar incluso a juegos y membresías que no contienen contenido violento, pues afecta de manera desproporcionada a membresías y suscripción.

Por ejemplo, afectará a Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a un listado de juegos para consola, PC y dispositivos móviles a través de la nube, porque se “obliga a calcular la tarifa sobre 70% del valor total del catálogo, perjudicando a 61.9% del contenido no violento”, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Consideramos fundamental fortalecer el sector formal y combatir la piratería, en lugar de establecer nuevos gravámenes que podrían frenar la innovación y el crecimiento del sector en México”, expuso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Subirá piratería si se grava a los videojuegos
Subirá piratería si se grava a los videojuegos

Subirá piratería si se grava a los videojuegos

SLP

El Universal

Crece número de víctimas y delitos
Crece número de víctimas y delitos

Crece número de víctimas y delitos

SLP

El Universal

Liga dos años al alza, pero baja impacto económico por persona: Inegi

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio
Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

SLP

El Universal

Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera
Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

SLP

El Universal

El precio del dólar hoy refleja la depreciación del peso mexicano, influenciado por diversos factores económicos y financieros