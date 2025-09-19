Subirá piratería si se grava a los videojuegos
CIUDAD DE MÉXICO.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a la venta y descarga de videojuegos con contenido violento o para adultos, que propone el Paquete Económico 2026, generará una recaudación neta equivalente a 0.002% del presupuesto federal anual, pero fomentará la piratería, aseveró The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
La consultora estima que el gravamen reducirá 1.5% los ingresos totales del sector de videojuegos.
En un comunicado, advirtió que la medida va a impactar incluso a juegos y membresías que no contienen contenido violento, pues afecta de manera desproporcionada a membresías y suscripción.
Por ejemplo, afectará a Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a un listado de juegos para consola, PC y dispositivos móviles a través de la nube, porque se “obliga a calcular la tarifa sobre 70% del valor total del catálogo, perjudicando a 61.9% del contenido no violento”, señaló.
“Consideramos fundamental fortalecer el sector formal y combatir la piratería, en lugar de establecer nuevos gravámenes que podrían frenar la innovación y el crecimiento del sector en México”, expuso.
