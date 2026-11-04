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Dólar toma vuelo; alcanza los $19.32

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Dólar toma vuelo; alcanza los $19.32
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar tomó vuelo durante la jornada electoral en Estados Unidos y lleva dos semanas seguidas cotizando en más de 19 pesos.

      Después de permanecer cerradas el lunes por el Día de Muertos, las sucursales de Banamex terminaron este martes vendiendo el dólar en 19.32 pesos y es el precio más caro desde el pasado jueves.

      El tipo de cambio minorista ha cerrado por arriba de 19 unidades desde el pasado 21 de octubre del presente año.

      Este martes se llevaron a cabo las elecciones intermedias en EU, donde se eligieron los 435 miembros que integran la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado, los gobernadores de 36 estados y otros cargos.

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      Analistas de BBVA explicaron que las elecciones son de gran importancia para el presidente Donald Trump, debido a que serán un indicador del respaldo popular que tienen su administración y su partido, ya que está en juego el control político tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

      Al mayoreo, la paridad puso fin a dos sesiones consecutivas de apreciación y acabó en 18.84, lo que significó una depreciación del peso de 1.4% y fue la segunda moneda con peor desempeño.

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