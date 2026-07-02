EEUU rechaza ampliar T-MEC

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Ciudad de México.- Como estaba planteado en el artículo 34.7 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los representantes comerciales de los tres países se reunieron este miércoles para comunicar si deseaban extender la vigencia del acuerdo por 16 años más.

México y Canadá confirmaron estar de acuerdo en una ampliación del tratado, aunque en línea con lo esperado por empresarios y analistas, Estados Unidos no respaldó esa opción.

Con ello, está estipulado que el T-MEC seguirá vigente, al menos, hasta 2036, pero se deberán realizar revisiones anuales que atiendan los reclamos de los países.

"No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros", declaró ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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Después de una reunión virtual con el representante comercial de la Unión Americana, Jamieson Greer, y el ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, Ebrard dio una conferencia en la que rechazó que vaya a haber afectaciones a la inversión y a los mercados financieros.

"El mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto y, por lo tanto, la tendencia que ves en la Inversión Extranjera Directa no creo que sufra un cambio imprevisto, porque ya lo tienen considerado", dijo el también excanciller.

Confirmó que un escenario para el T-MEC consistía en extenderlo hasta 2042 y otro en que termine su vigencia original de 16 años, lo que significa que le falta una década.

"Habrá un proceso de revisión anual para resolver los temas que le preocupan a EU y a nosotros... Nos vamos a ver cada año hasta que se resuelva", expuso Ebrard.

La Unión Americana presentó 14 peticiones para atenderse en la revisión y México planteó 13.

Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos comunicó este miércoles que "seguirá colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países".

En tanto, el ministro responsable de la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo que "coincidimos en la importancia de seguir con nuestras conversaciones y de identificar formas de garantizar que los marcos comerciales y de inversión (...) sigan contribuyendo a la prosperidad y la competitividad de América del Norte".

Tanto Estados Unidos como Ebrard reafirmaron que la tercera ronda de discusiones bilaterales entre México y la Unión Americana se realizarán en la semana del 20 de julio en la capital del país.