Exportaciones perfilan año "histórico"

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CIUDAD DE MÉXICO.- México vive un boom exportador gracias al auge de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos, coinciden analistas.

El país exportó mercancías por valor total de 471 mil millones de dólares entre enero y julio, 28% más que en el mismo periodo del año pasado y se trata del mayor incremento para un lapso similar desde 2010.

El Departamento de Estudios Económicos de Banamex aumentó su pronóstico del valor de las exportaciones para todo este año, de 714 mil millones de dólares a 811 mil millones.

De confirmarse, será el mejor año desde que hay registro en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir de 1980.

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"Dado el dinamismo de las manufacturas no automotrices durante 2026, ahora proyectamos un superávit de 14 mil 221 millones de dólares para todo el año, tras estimar antes un déficit de 6 mil 500 millones", afirmó el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza.

Calculó que las exportaciones se expandirán 22% este año y las importaciones 20%.

Los registros del Inegi señalan que el principal motor exportador fueron los productos manufacturados, al registrar 432 mil millones de dólares entre enero y julio, lo que equivale a 92% de los envíos.

Destacó que las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos se duplicaron.

El codirector de Integralia Consultores, Carlos Ramírez, consideró que el boom exportador en México se debe al auge de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos.

Analistas de Banorte coincidieron que el dinamismo exportador se explica principalmente por la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos, lo que impulsa la demanda por manufacturas mexicanas relacionadas con los insumos para la infraestructura tecnológica, eléctrica y térmica.

Indicaron que los flujos dentro de la balanza comercial mantienen una clara tendencia alcista desde hace año y medio.