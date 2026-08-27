Banxico, optimista, ve PIB de 1.5% este año

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Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) mejoró su pronóstico económico para 2026 comparado con los emitidos por organismos internacionales.

Sin embargo, ante la nueva dinámica de revisiones anuales del T-MEC recortó su estimado para 2027 por la incertidumbre asociada a las inversiones. En la actualización de sus expectativas de verano, hizo una revisión al alza de 1.1% a 1.5% para el crecimiento este año.

Fue más optimista frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), que la subió a 1.2%, y del Banco Mundial (BM), que junto con la Comisión Económica para América Latina (Cepal) esperan 1.3%.

También quedó arriba del ritmo 1.2% que el consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica nacionales y extranjeros expresaron en la reciente encuesta que levanta Banxico cada mes.

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Así, el intervalo para variación esperada del Producto Interno Bruto (PIB) en este año está entre 1% y 2%.

No obstante, para 2027, está anticipando un menor avance del esperado anteriormente con posibilidades de 2%, contra 2.1% que consideraba antes de los ajustes.