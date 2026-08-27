Mexicana de Aviación cuesta 38 mmdp al erario

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Ciudad de México.- Mexicana de Aviación ha costado cerca de 38 mil millones de pesos al erario, y a casi tres años del inicio de sus operaciones acumula pérdidas millonarias, se mantiene con subsidios del gobierno y su participación en el mercado aéreo continúa por debajo de 1% en comparación con los gigantes comerciales del país.

A pesar de los esfuerzos del Estado por posicionarla como una alternativa accesible operando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), no ha logrado levantar el vuelo.

El relanzamiento de la Aerolínea del Estado Mexicano, administrada por el grupo militar GAFSACOMM bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha implicado el desembolso de cuantiosos fondos federales.

La compra de la marca costó 816 millones de pesos, destinados a adquirir los derechos del nombre y activos de los extrabajadores.

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Para 2025, Mexicana seguía sin lograr la autosuficiencia presupuestaria, por lo que se destinaron mil 140 mdp para amortiguar el flujo operativo básico, mientras que para 2026 la Secretaría de Hacienda le otorgó 111.5 millones para solventar la ampliación de flota y costos laborales; sin embargo, debido a que la aerolínea sigue operando con pérdidas, en los primeros meses del año se realizaron ajustes presupuestales para aumentar los apoyos a 2 mil 438.9 millones, 22 veces más de lo presupuestado inicialmente.

Mexicana de Aviación opera en números rojos, perdiendo un promedio de 2.5 mdp diarios.

Cuenta actualmente con operaciones exclusivas en 14 destinos nacionales desde su base en el AIFA, registrando un nulo flujo internacional.