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Fallan salvaguardas de ChatGPT para jóvenes

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Fallan salvaguardas de ChatGPT para jóvenes
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      Desarrollado por SACS IA

      Algunas de las medidas de seguridad que OpenAI incluyó en su producto ChatGPT para Adolescentes no funcionan como se pretendía, y el chatbot supone un "riesgo inaceptable" para los niños, según un informe publicado el miércoles por Common Sense Media.

      El grupo observador instó a OpenAI a restringir el chatbot para que sólo lo puedan usar los adultos "hasta que pueda ofrecer una experiencia segura y adecuada para el desarrollo". OpenAI afirmó que las pruebas del grupo no reflejan cómo funcionan las salvaguardas del chatbot.

      Padres, educadores y expertos en desarrollo infantil han dado la voz de alarma sobre el uso de chatbots de IA por parte de los niños, a los que se ha culpado de facilitar trampas en las tareas escolares e incluso suicidios.

      Aunque incluso los adultos pueden caer en la tendencia a antropomorfizar la IA y desarrollar relaciones poco saludables con ella, los cerebros de los adolescentes aún no están completamente desarrollados y pueden ser particularmente vulnerables, señalan expertos en desarrollo infantil.

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      "Nos preocupa que ChatGPT para Adolescentes pueda dar a los padres una falsa confianza en medidas de seguridad que con frecuencia no funcionan", indica el informe de Common Sense Media, un grupo que promueve el uso sensato de los medios digitales.

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