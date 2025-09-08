logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Finabien, la remesadora que más pesos entrega por dólar: Profeco

Iván Escalante destacó que en un envío de 400 dólares se obtienen hasta 7 mil 638 pesos

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 08:43 a.m.
A
Finabien, la remesadora que más pesos entrega por dólar: Profeco

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la remesadora que más pesos da por dólares que se envían las y los connacionales desde Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Escalante refirió que en un ejercicio de 400 dólares, Finabien arroja 7 mil 638. 47 pesos para la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

"FinaBien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares de nuestros paisanos en depósito a cuenta o transferencia", dijo el titular de Profeco.

"Diles a tus familiares que te depositen o te transfieran a través de este servicio", reiteró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que Pagaphone Smartpay da 7 mil 595.47 pesos en servicio de envíos de efectivo, en el mismo ejercicio de 400 dólares.

Indicó que el precio de la gasolina regular a nivel nacional es de 23.58 pesos por litro gasolina regular, mientras que la canasta básica de 24 productos más barata se registró en Chedraui Mina, en Villahermosa, con un precio de 774.90 pesos, y Fresko La Comer Cumbres registró el precio más alto con 936. 45 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Finabien, la remesadora que más pesos entrega por dólar: Profeco
Finabien, la remesadora que más pesos entrega por dólar: Profeco

Finabien, la remesadora que más pesos entrega por dólar: Profeco

SLP

El Universal

Iván Escalante destacó que en un envío de 400 dólares se obtienen hasta 7 mil 638 pesos

IMSS: Cómo se paga una incapacidad laboral
IMSS: Cómo se paga una incapacidad laboral

IMSS: Cómo se paga una incapacidad laboral

SLP

El Universal

El IMSS explica el proceso de pago de la incapacidad laboral y los porcentajes según el tipo de riesgo. Conoce los detalles aquí.

Estudio revela altos índices de fraudes en apps de préstamos en México
Estudio revela altos índices de fraudes en apps de préstamos en México

Estudio revela altos índices de fraudes en apps de préstamos en México

SLP

El Universal

El estudio de Kardmatch expone la situación actual de fraudes en aplicaciones de préstamos en México

Profeco revela incumplimiento de Lacti Lac en etiquetado
Profeco revela incumplimiento de Lacti Lac en etiquetado

Profeco revela incumplimiento de Lacti Lac en etiquetado

SLP

El Universal

La marca Lacti Lac etiquetada incorrectamente según Profeco