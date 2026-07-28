FMI: Argentina va por el buen camino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BUENOS AIRES.- En un fuerte gesto de apoyo político al presidente liberal Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró el lunes que gracias a las políticas de austeridad y el impulso reformista del mandatario Argentina ha recuperado la confianza de los mercados y "va por el buen camino".

Georgieva, la primera máxima autoridad del FMI en visitar Buenos Aires en ocho años, también despejó dudas sobre la capacidad del país sudamericano para cumplir sus abultados compromisos de deuda y afirmó que la economía argentina está "sólida" para enfrentar eventuales turbulencias financieras que podrían desatarse el próximo año a nivel internaciomal.

"Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es resultado de un trabajo arduo del gobierno y de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino", destacó la funcionaria del FMI en una conferencia de prensa en la estuvo acompañada por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

Georgieva recordó que al asumir al frente del FMI en el año 2019 en su primera reunión se abordó el caso de Argentina y "discutíamos si el país podría mantenerse al día con el servicio de sus obligaciones de deuda para todos. Esta no es la pregunta que debemos hacernos hoy", comcluyó la titular del FMI.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí